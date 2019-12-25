Днепровская Комиссия по переименованию при горсовете утвердила название одной из новых улиц в честь Амины Окуевой, передает Радио Свобода.

Амина Акуева. Фото: Etcetera.media

Как сообщила директор департамента соц политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова, ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиную, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях. Сейчас для наименования выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, у которой пока не было имени.

В мэрии сообщили, что это решение можно принять без проведения общественных слушаний.

"Комиссия приняла решение, проголосовала, теперь решение будет вынесено на сессию, но это уже формальности, фактически наименование улицы решено", - сказала Дмитрова.

Напомним, Амина Окуева - ветеран АТО, погибшая 30 октября 2017 года под Киевом: автомобиль, в котором она находилась с мужем, расстреляли. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу. По факту убийства Окуевой было открыто уголовное производство по ст. 115 УК ("Умышленное убийство").

В 2018 году одну из улиц Днепра переименовали в честь командира батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 году в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.