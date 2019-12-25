Синоптик Наталья Диденко предупредила, что страну ждет Ппниженное атмосферное давление, влажность, плотная облачность, туманы, дожди и мокрый снег. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Синоптик рассказала, что ветер будет с северо-запада. Температура воздуха ближайшей ночью и днем 26 декабря практически одинакова, +3...+7 градусов, а в Крыму до +9 градусов.

"В Киеве 26-го декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+6 градусов" - написала Диденко.

Кроме того, она рассказала, что к концу недели похолодает, появятся небольшие "минусы", будет идти мокрый снег. Но вначале нового года страну ждет очередное потепление.

"Так что держите головы и сосуды в тонусе любыми здоровыми и умными способами, потому что погода будет переменчивой, облачной, влажной и с прыжками атмосферного давления" - резюмировала синоптик.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, что синоптик сообщила, когда в Украине начнется похолодание и придут мокрый снег с гололедом.

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