Киевский районный суд Харькова оправдал от порнографии доцента Харьковской государственной академии культуры, который изучал феномен плодородия по порновидео. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 19 декабря.

По материалам дела, в начале 2015 года мужчина выложил на файлообменник для свободного доступа и скачивания в интернете файлы под названиями "2010-Real Female Orgasms 12"; "2010-Real Female Orgasms 12"; "Incredible Female Orgasms 1998"; "Red-info 16"; "Sguirting Asian pussi - Free Porn Videos - YouPorn"; "The Peak of Orgasms", которые согласно заключению судебной искусствоведческой экспертизы имеют видеозаписи и изображения порнографического содержания. Эти материалы были доступны для скачивания в течение года.

Оперуполномоченный отдела киберпреступности рассказал, что нашел файлы в ходе отработки операции "паутина" в конце сентября 2015, когда мониторил интернет по запросу "порно". Следователь подтвердила, что во время обыска у обвиняемого был обнаружен файл "как довести женщину до оргазма".

Мужчина вину не признал, пояснив, что никакой порнографии не распространял, он ученый, работает над докторской диссертацией по теме "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности" и использовал данные файлы для своих исследований. Бывшая жена сообщила, что подсудимый является ученым и исследовал секс-культуры и секс-сказки, а о распространении порнографии ей ничего не известно.

Ученый секретарь Академии культуры подтвердил, что обвиняемый является докторантом и исследует секс-культуры. Другой свидетель рассказал, что был научным консультантом у обвиняемого, исследовал секс-культуры, но, не будучи специалистом по вопросам секс-культур, отказался от этой работы. В судебном заседании эксперт подтвердил выводы, предоставленные им ранее и отметил, что когда эти файлы использовались в научных или исследовательских целях, то они не считались бы порнографией.

Защита также предоставил заключение кандидата искусствоведения, что упомянутые материалы не могут быть признаны порнографическими в том значении, которое сегодня понимается судебной практикой. С точки зрения научной деятельности, ни один из указанных сюжетов не может квалифицироваться порнографическим или запрещенным, поскольку в таком случае будут нарушаться права ученого на свободное исследование объектов, которые он считает нужным.

Таким образом суд пришел к выводу, что в действиях мужчины нет состава преступления. В то же время диск с якобы порнографией, записанный для суда оперуполномоченным и следственной оказался поврежденным, имел дыру и судьи не смогли его посмотреть. Еще один диск, на котором должны быть порнографические материалы, суду вообще не предоставили.

Вместе с тем, суд считает, что применение файлообменной сети "Direct Connect" (DC ++) - это пассивные действия, которые не могут оцениваться как умышленное виновное действие, направленное на сбыт или распространение порнографической продукции.

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