Беларусь может использовать любые варианты поставок нефти, если считает их более выгодными, чем предложение России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера о том, что Минск в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в Российской Федерации вынужден искать альтернативные источники поставок нефти, передает ТАСС.

По его словам, Кремль не считает, что такие заявления являются недружественными.

"Почему недружественные? Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны РФ, - сказал он. - В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже того, что есть на рынке".

Представитель Кремля добавил, что Москва "с достаточной серьезностью воспринимает любое заявление главы Белоруссии". "Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями. В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается. Большего здесь сказать нельзя", - заявил Песков.

Также он не исключил, что в будущем сотрудничество Москвы и Минская будет вестись на равных условиях, но при нынешнем уровне интеграции двух стран речь идет о коммерческих вопросах.

"В данном случае речь идет, естественно, о вопросе коммерческом. Безусловно, при нынешнем уровне нашей интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам, нынешний уровень интеграции этого не предусматривает", - заявил он.

При этом, по его словам, "со временем и в рамках ЕврАзЭС, и в рамках Союзного государства, после того, как интеграционные процессы пойдут дальше, уже возможна имплементация каких-то иных, более продвинутых режимов". "А сейчас пока речь идет о коммерческих вопросах, работа продолжается, согласование продолжается", - отметил Песков.

Остающиеся несогласованными вопросы интеграции РФ и Белоруссии не говорят о кризисной ситуации, уверен Песков. Он не согласен с Лукашенко, по оценке которого, страны находятся на этапе "раздорожья".

"Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи [у президентов РФ и Белоруссии], и которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "обсуждаются очень предметные вопросы, правительства России и Белоруссии проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции двух стран и укрепления Союзного государства". "Это работа действительно без преувеличения титаническая", - повторил оценку Песков.

Он констатировал: "Остаются несогласованные вопросы [интеграции], что, однако, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то там кризисной ситуации".

"Ясно, что контакты будут продолжаться, ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться", - отметил Песков. И подчеркнул: "Но общий фон это не портит".

По словам Пескова, Россия и Белоруссия могут начать реализацию согласованных дорожных карт по интеграции в рамках Союзного государства до окончательного разрешения оставшихся разногласий.

"Безусловно можно (начать реализацию согласованных дорожных карт - прим. ТАСС), и, очевидно, что работа уже будет вестись", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли стороны ждать согласования всех вопросов в рамках интеграции, чтобы начать реализовывать соответствующие дорожные карты.

Отвечая на вопрос, когда ждать подписания уже согласованных документов, Песков сказал: "Подписание - это формальность. Главное, что они согласованы, это реально большое достижение. Огромный труд проделан правительством - технологичный, техничный, и это важно для наших двух стран".

Представитель Кремля при этом напомнил, что стороны пока не согласовали одну из 31 дорожной карты, также нерешенным остается вопрос по нефти и газу, "там продолжается работа".

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что действия РФ в газовых и нефтяных вопросах вынуждают Минск находиться в поиске альтернативы. 24 декабря белорусский лидер упомянул существующую возможность реверсной закупки нефти через Польшу.

Напомним, Россия и Белоруссия ведут переговоры о закупке российской нефти. Планируемые объемы поставок на 2020 год - 24 млн тонн. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью.