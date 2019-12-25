Вчера в Киеве напали сразу на нескольких журналистов. Это сделала группа поддержки подозреваемой в убийстве Павла Шеремета - Юлии Кузьменко.

Пострадали представители сразу нескольких изданий. На кого-то набросились возле здания суда, но в основном группа поддержки Кузьменко атаковала тех, кто был в зале, пытаясь оттуда вытолкать.

Угрожали и журналистке "Страны" Юлия Корзун.

При этом власть на уровне "Слуги народа" решила отмолчаться по этой неудобной теме. С одной стороны боясь задеть праворадикалов и нарваться на новые обвинения в "капитуляции". С другой - не желая поддерживать журналистов, которые часто критикуют новую власть.

"Страна" разбиралась, что известно о скандале спустя почти сутки.

Что происходило под судом

Корреспондента издания "Шарий.net" Дмитрия Кучера толпа из десятков радикалов окружила у дверей в суд, начали хамить и оскорблять. Кучеру нанесли несколько ударов ногами и облили заранее припасенной мочой.

"Когда я выходил из здания суда, неизвестная мне женщина начала кричать "журналист Шария"! Меня сразу окружило 50 человек из группы поддержки Юлии Кузьменко. Угрожали, задавали глупые вопросы. Неизвестный мне мужик нанёс мне три удара ногой в ногу. Другой облил мочей. Володимир Зеленський обратите внимание на это! Большая часть этих людей ходит под "конторой", глава которой Ivan Bakanov", - описал ситуацию журналист.

Позже появилось видео нападения. На нем видно, как толпа обступила Кучера, задавая ему вопросы вроде "Чей Крым" и требуя отвечать по-украински.

Часть "активистов" вели с журналистом некое подобие диалога, а другие выкрикивали оскорбления. Видно, как на брюки журналиста плеснули из бутылки с мочой и закричали: "Ты обоссался!".

В начале помочь Дмитрию пыталась коллега с телеканала ZiK Анастасия Жизневская, но ее оттерли в сторону, ударив, как утверждалось позже, по рукам. Ей также мешали вести прямой эфир.

Из нападавших на видео можно опознать трех известных личностей.

По словам Кучера, мочу на него вылил радикал ОУН Виталий Регор.

Этот персонаж известен сразу по нескольким скандальным эпизодам:в 2016 году он ударил ножом гражданина Ирана, в том же году - сорвал с 10-летней девочки георгиевскую ленту на 9 мая.

Этот снимок тогда обошел многие медиа:

Позже, в сентябре, видимо в отместку за девочку, его пытались зарезать в Киеве. Нападавшего жителя Крыма поймали, осудили на 8 лет, но потом передали на обмен в Россию.

Второй - агент СБУ Алексей Цымбалюк, который участвовал в инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Его можно заметить на видео в первых рядах обступивших Кучера людей.

Цымбалюку еще летом было объявлено о подозрении по нападению на журналиста "Страны" Влада Бовтрука. Расследование по нему закончено в сентябре. Первое заседание суда намечено на 30 января. Цымбалюк все это время ходит на свободе.

Рядом снимал травлю журналиста радикал Сергей Стерненко, зарезавший в прошлом году человека в Одессе и ранивший еще одного. Полиция еще летом составила против него подозрение, однако новый генпрокурор Руслан Рябошапка его заблокировал и передал дело в СБУ, где оно якобы расследуется.

Ровно то же самое делал и его предшественник Юрий Луценко.

Как уже рассказывала "Страна", Стерненко, как и Цымбалюк, тесно связан с "конторой". Видимо, поэтому он до сих пор ходит на акции протеста, а не сидит в тюрьме. Причем, как утверждают в "Слуге народа", на акции радикал находился под государственной охраной.

"Мои источники сообщают, что охрану убийцы Стерненко обеспечивают сотрудники СБУ. Того самого СБУ, которые расследует дело убийцы Стерненко", - написал в телеграм нардеп Александр Дубинский.

То есть, на манеже все те же - радикалы, которые кошмарили улицу при Порошенко, вольготно чувствуют себя и при Зеленском.

Что происходило в суде

Внутри зала заседаний находилась еще одна группа сторонников Кузьменко. Там устроили настоящую охоту на "не таких" корреспондентов.

От них требовали выйти из суда и грозили судьбой избитого Дмитрия Кучера.

Под эту травлю попала журналистка "Страны" Юлия Корзун.

"Я пришла в суд по редакционному заданию. Возле зала заседаний встретила журналистов "Шарий.net" Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера, поздоровалась с ними. Все друзья Юлии Кузьменко обратили на это внимание и почему-то решили, что я тоже журналистка "Шарий.net".

Я снимала происходящее в суде, передавала новости в редакцию. Для лучшего обзора встала на лавку, прямо передо мной тут же встала одна из подруг Кузьменко, блондинка. Я спокойно снимала, а она оборачивалась и смотрела на меня на протяжении всего заседания. Она фотографировала меня и снимала на видео, зачем – я не знаю. Показывала на меня своим подругам, называла меня "шариевской проституткой" и на весь зал кричала, что я из "Шария". Когда я возразила, что не работаю на "Шария" и показала редакционное удостоверение "Страны", она попыталась вырвать его у меня из рук. Другие же кричали, что "Страна" - это тоже очень плохое с их точки зрения издание", - рассказала Юлия.

Вторая девушка из группы поддержки Кузьменко вышла на улицу, а вернувшись, объявила "радостную" новость о нападении на Дмитрия Кучера.

"Другая блондинка вышла на улицу с компанией, затем вернулась и объявила: "Новости из тыла. Там этого шариевского журналиста, вот этого мальчика, затолкали в угол, мочой обливают (речь идет о Дмитрии Кучере, он тоже уже подробно рассказал "Стране" о нападении – Ред.). Я ребятам сказала, что в зале есть еще одна его коллега …" И показала на меня, как наводчица. Все обернулись на меня. Тогда она сказала уже лично мне: "Я предупреждаю, вы из зала суда не выйдете. Там уже одного журналиста Шария побили. Вас очень ждут". Она сказала, что я – следующая после Кучера. И передали мне "привет" от радикалов Стерненко и Цымбалюка", - рассказала Корзун.

На фото видна вот эта женщина:

Потом к Юлии подошел еще один "активист" и начал на весь зал кричать, что она "из ФСБ" и что ей нужна охрана.

Позже Юлию пытались вытолкать из зала суда - это делала та самая женщина, которая угрожала нашей журналистке, что ее "ждут на улице".

Корзун вызвала полицию, но та отказалась приехать. В итоге Юлию вывели из суда представители частной охранной структуры, которую редакции пришлось вызвать.

Детальнее о нападении на Юлию Корзун читайте в материале "Страны".

Еще раньше из зала суда вытолкали журналистку "Шарий.net" Антонину Белоглазову, которая тоже вызвала полицию.

"На меня навалилась эта дикая толпа, пытаясь вытолкнуть из зала суда. Как угрожали и обзывались. Это всё происходило на глазах у представительницы ОБСЕ", - пишет Антонина в Facebook.

СМИ также опубликовали видео, как блокировали работу Белоглазовой.

Также сторонники Кузьменко кошмарили журналистов Newsone, ЗИК и 112, находившихся в зале. В итоге трое журналистов - Корзун, Белоглазова и Кучер - обратились с заявлениями в полицию.

Реакция властей

Официально правящая партия никак не прокомментировала происходящего. Нардеп Дубинский заявил, что в партии была дискуссия, но решили не реагировать.

"Ніякого нападу не було. Була звичайна розмова людей з різними поглядами", - пишут во внутреннем чате нашей пресс-службы про инцидент с журналистом Кучером, которого облили мочой сторонники Юлии Кузьменко.

Я теперь на фракцию всегда буду брать бутылочку мочи, потому что у нас там часто разные взгляды с людьми".

Нет никакой реакции и от Зеленского.

Из парламентских политических партий сделала заявление лишь "Оппозиционная платформа За жизнь", которая обвинила власти в потакании радикалам и призвала расследовать угрозы и нападения на журналистов.

Зато достаточно быстрой была реакция правоохранителей. Не исключено, в силу совпадения интересов: группа поддержки Кузьменко яростно атакует не только журналистов, но и Арсена Авакова.

"Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу и насилия в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений). Санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

А глава Нацполиции Игорь Клименко отдельно сделал заявление о недопустимости насилия и угроз в отношении журналистов.

"Моя позиция четкая и принципиальная: какие-либо проявлении агрессии или применения силы к журналистам недопустимы", - сказал Клименко.

Журналист "Страны" Юлия Корзун сегодня уже сходила в полицию для дачи показаний. Ее официально признали потерпевшей по делу.

И, не исключено, что уже в ближайшее время будет объявлено о подозрении тем, кто угрожал.

Правда, приведет ли это затем к приговору суда в обозримом будущем - большой вопрос. Пока радикалов не могут осудить даже по таким резонансным преступлениям как убийство Олеся Бузины - суд длится уже почти два года (а до того два года шло следствие).

Что значит атака на журналистов

Попытки кошмарить медиа на судебных заседаниях - не новость для постмайданной Украины. Наших коллег не первый раз избивают там, где не должно быть и намека на противозаконное поведение.

Делается это руками праворадикалов, которые по-прежнему не пресекаются властью. Даже те, на ком висят серьезные уголовные преступления.

Некоторые из них после короткого периода затишья, вызванного избранием Зеленского, снова вышли на улицы. И продолжают действовать в привычном ключе - травить инакомыслящих. Среди них особое место занимают журналисты.

Происходившее вчера в Апелляционном суде Киева было именно препятствованием работе журналистов. На что хоть как-то, постфактум, отреагировала полиция - но ни слова не говорит центральная власть.

Поэтому есть большие сомнения, что и на этот раз кто-то понесет наказание. Новая власть заигрывает с праворадикалами так же, как и старая. И в этом смысле ничего с приходом Зеленского к власти не изменилось. Регор, Стерненко, Цымбалюк и другие "побратимы" по-прежнему безнаказанно нападают на людей в Киеве.

Но есть и существенное различие с временами Порошенко.

При Петре Алексеевиче радикалы верно служили Банковой и били только тех, кого нужно. А при Зеленском они действуют уже против интересов нового президента, который лично освятил задержание той же Юлии Кузьменко, прийдя на брифинг к Арсену Авакову 13 декабря.

То есть, беспредел радикалов раньше происходил от "силы" Порошенко. А сегодня говорит лишь о слабости Зеленского, который не может навести порядок на улицах и приструнить явных уголовников, выдающих себя за активистов.

Историю со скандалом на суде по Кузьменко разбирала и автор блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.