В городе Каменском Днепропетровской области в результате использования некачественного наркоза во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Каменского отделения полиции.

в период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз от которого пострадали семь пациентов. Больные с тяжелыми осложнения были доставлены в

Больные с тяжелыми осложнения были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса ("невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного").

Как сообщала "Страна", после укола анестезии в больнице умер известный украинский журналист и редактор, заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николай Иванович Бабич.

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