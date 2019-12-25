Футболисты украинской сборной во время Евро-2020 будут тренироваться и жить в Бухаресте. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает официальный сайт УАФ.

"Наши представители просмотрели несколько вариантов. Знаю, что мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене - просматривали там все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте. У нас было определенное преимущество, потому что мы еще до жеребьевки точно знали, в какой группе играть. Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов", - сказал Павелко.

Также по его словам, окончательное решение при выборе места дислокации было за главным тренером сборной Андрее Шевченко.

По словам Павелко, в Бухаресте будет работать фан-посольство для украинских болельщиков: "В Бухаресте мы планируем открыть фан-посольство, в котором поклонники сборной Украины смогут получить ответы на любые вопросы".

Как сообщалось, в Бухаресте Украина должна провести матчи второго тура группового этапа (18 июня, соперник неизвестен) и третьего (22 июня против Австрии). Первый матч "желто-синие" проведут в Амстердаме (14 июня против сборной Нидерландов).

Ранее сообщалось, что на Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме нового дизайна.

Также мы писали, что сборная Украины перед Евро-2020 сыграет с Кипром и еще двумя командами.