Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус рассказал, чем занимается в концерне его заместитель экс-нардеп Мустафа Найема, который получает гигантскую зарплату.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Что касается Мустафы Найема, в каждой ответственной государственной компании, большой компании мы должны иметь человека, который работает по направлению связей с государственными органами. Как я говорил на примере контракта, очень большая работа ведется не лично на предприятиях, а с другими государственными структурами, Министерством обороны, Министерством экономики, профильным комитетом ВР и тому подобное. Поэтому Мустафа, как бывший депутат, знаком, и очень неплохо, со всеми этими институтами", - сказал Абромавичус.

Абромавичус отметил, что сейчас у него 10 заместителей, а Найем является одним из самых результативных среди них.

При этом Абромавичус рассказал, что получает в госконцерне всего 4,5 тысяч гривен в месяц. Между тем заместитель Абромавичуса Мустафа Найем всего за месяц работы в "Укроборонпроме" заработал больше 300 тысяч гривен.

Также "Страна" писала, что наблюдательный совет "Укроборонпрома" хочет увеличить зарплату генеральному директору в 18 раз - до 18,6 млн гривен в год.