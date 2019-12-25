В Харькове в католический Сочельник неизвестные взорвали и ограбили банкомат. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Ограбление произошло около 03:28 на улице Академика Волкова в Киевском районе города. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома. Сумма похищенных средств устанавливается, пострадавших нет.

В ходе осмотра места ЧП полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию, устанавливаются.

Фото: ГУ НП Харьковской области

Как сообщала "Страна", с карточки киевлянина, забытой в банкомате, воры сняли 14 тысяч гривен.

Ранее под Харьковом воры пытались обчистить банкомат "Привата" с помощью воздушных шариков.

Похожие ограбления в Харькове были зафиксированы в июле этого года, когда преступники взрывали банкоматы ночью.