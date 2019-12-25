Следователь в Харьковской области занимался незаконной продажей служебной информации с ограниченным доступом, которая хранится на компьютерах. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Фото: Facebook/Військова прокуратура Центрального регіону України

Как сообщается, преступник продавал информацию относительно людей, которая хранится в подсистеме "Риск" ИТС АПК "Гарт-1", базе данных "Аркан", "АРМОР" и др.

За незаконную продажу полицейский получил деньги 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года. Общая сумма полученных средств составляет 16 350 грн.

"Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому средств с территории Российской Федерации, вероятно, за распространение информации с ограниченным доступом. 24 декабря 2019 года задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 гривен, после чего был задержан", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает должностных лиц, которые также могут быть причастны к преступлению.

Скриншот: Facebook/Військова прокуратура Центрального регіону України

Ранее сообщалось, что Airbus уволил 16 работников из-за скандала с утечкой секретных данных.

Также мы писали, что Военная прокуратура получила доступ к секретным документам по поводу выдачи украинцам паспортов России, Польши, Венгрии и Румынии.