Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело после того, как пассажирский поезд из Санкт-Петербурга пересек Крымский мост и прибыл в Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что уголовное производство прокуратура АР Крым зарегистрировала 25 декабря по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс" (ч. 1 ст. 332 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщала "Страна", 25 декабря в 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь.

Напомним, торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоялось 23 декабря. В нем принимал участие президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Крымский мост готов пропустить первые поезда из Питера и Москвы.