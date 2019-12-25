Государственный и гарантированный государством долг в ноябре этого года составил 1,99 триллиона гривен (уменьшился на 2,67% за месяц), или в эквиваленте в долларах вырос до 82,83 миллиарда долларов (рост в 1,2%). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В ноябре 2019 зафиксировано уменьшение совокупного государственного и гарантированного государством долга Украины. За месяц сумма государственного долга и гарантированного государством долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1,99 трлн грн. В то же время, эквивалент в долларах США вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл", - говорится в сообщении.

С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%. "Колебания суммы государственного долга вызвано, в частности, укреплением национальной валюты", - отмечают в Минфине.

В ноябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию - 16,8 млрд грн.

Напомним, что в октябре госдолг Украины сократился больше, чем на миллиард долларов.

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