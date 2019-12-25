Известный американский рэпер и продюсер Андре Янг (сценический псевдоним - Dr. Dre) был признан самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes. Его доход составил 950 млн долларов. 

Андре Янг. Фото: GETTY IMAGES

На втором месте оказалась Тейлор Свифт с доходом $825 млн, на третьем певица Бейонсе ($685 млн). Свифт стала самым богатым музыкантом 2019 года, заработав $185 млн, а также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.

Топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия выглядит так

  1. Dr. Dre - 950 $ млн
  2. Тейлор Свифт - 825 $ млн
  3. Бейонсе - 685 $ млн
  4. U2 - 675 $ млн
  5. Diddy - 605 $ млн
  6. Элтон Джон - 565 $ млн
  7. Jay-Z - 560 $ млн
  8. Пол Маккартни - 535 $ млн
  9. Кэти Перри - 530 $ млн
  10. Леди Гага - 500 $ млн

Как отмечает Forbes, Dr. Dre не выпускал альбомов с 2015 года (а до этого выпустил всего три пластинки) и не ездил в турне с начала века, но все равно обогнал остальных звезд - в основном, благодаря 20% доле в компании Beats, производящей наушники.

Кроме того, Янг также известен как успешный музыкальный продюсер - он является обладателем шести статуэток "Грэмми" и спродюсировал десятки альбомов таких исполнителей как Тупак, Эминем, Снуп Дог, Xzibit, 50 Cent, Кендрик Ламар и других.

За последнее время Янг неоднократно занимал первые строчки рейтингов Forbes. В 2014 году он продал основанную им компанию Beat Electronics, производящую наушники и прочую музыкальную технику, компании Apple. По условиям соглашения, Янг получил не менее 620 млн долларов из 3 млрд общей суммы сделки.

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