Известный американский рэпер и продюсер Андре Янг (сценический псевдоним - Dr. Dre) был признан самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes. Его доход составил 950 млн долларов.

Андре Янг. Фото: GETTY IMAGES

На втором месте оказалась Тейлор Свифт с доходом $825 млн, на третьем певица Бейонсе ($685 млн). Свифт стала самым богатым музыкантом 2019 года, заработав $185 млн, а также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.

Топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия выглядит так

Dr. Dre - 950 $ млн Тейлор Свифт - 825 $ млн Бейонсе - 685 $ млн U2 - 675 $ млн Diddy - 605 $ млн Элтон Джон - 565 $ млн Jay-Z - 560 $ млн Пол Маккартни - 535 $ млн Кэти Перри - 530 $ млн Леди Гага - 500 $ млн

Как отмечает Forbes, Dr. Dre не выпускал альбомов с 2015 года (а до этого выпустил всего три пластинки) и не ездил в турне с начала века, но все равно обогнал остальных звезд - в основном, благодаря 20% доле в компании Beats, производящей наушники.

Кроме того, Янг также известен как успешный музыкальный продюсер - он является обладателем шести статуэток "Грэмми" и спродюсировал десятки альбомов таких исполнителей как Тупак, Эминем, Снуп Дог, Xzibit, 50 Cent, Кендрик Ламар и других.

За последнее время Янг неоднократно занимал первые строчки рейтингов Forbes. В 2014 году он продал основанную им компанию Beat Electronics, производящую наушники и прочую музыкальную технику, компании Apple. По условиям соглашения, Янг получил не менее 620 млн долларов из 3 млрд общей суммы сделки.

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