Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Кремль заинтересован в том, чтобы сохранить транзит газа через Украины через 5 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала Россия 24, как передает Gazeta.

Как отметил Дмитрий Козак, российская и украинская стороны достигли договоренности, которая предусматривает возможность продолжения сотрудничества по данному вопросу, в случае если "новая выработанная схема будет работать исправно".

"Мы заинтересованы сохранить и этот (украинский - Ред.) маршрут", - сказал Козак.

Напомним, ранее Киев и Москва договорились заключить соглашение о транзите газа сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что Украина в течение 5 лет получит $15 млрд за транзит российского газа. То есть финансовый эффект от газовых договоренностей с РФ перекрывает потенциальные потери Киева при от отказе от иска к "Газпрому" в арбитраже на 12 миллиардов долларов.