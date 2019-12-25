Инна Соболева рассказала о том, что полицейские тянут с расследованием убийства ее 3-летнего сына Сашеньки, которого киллер убил при покушении на ее супруга - известного бизнесмена Вячеслава Соболева.

Об этом она рассказала в интервью "Стране".

"Следователи нам не звонят. Когда мы сами звоним, они говорят, что перезвонят. И никто не перезванивает. На второй день после случившегося мы с мужем назвали фамилии людей, которых мы подозреваем в случившемся. Спустя две недели нам впервые позвонил следователь и попросил их контакты. Это что, расследование? Это имитация", - рассказала Инна Соболева.

По информации Соболевых, Юсуп Абуев, которого полиция счиает организатором преступления, является лишь одним из звеньев заказного убийства. При этом никто из тех, кого Вячеслав Соболев называл публично в качестве потенциальных заказчиков не был допрошен полицейскими.

"Спустя почти две недели полиция у нас просила их контакты", - уточнила Инна Соболева.

О том, что следствие тормозят умышленно, Соболева начала догадываться еще через несколько дней после начала расследования, когда следователь пошел на больничный, а другого не назначили.

"Мы звоним, нам не отвечают, не перезванивают. Мы считаем, что расследование заведомо тормозят, поэтому и проводим свое, независимое расследование. Информация об этом находится в двух странах, в Израиле и в Америке - на случай, если с нами что-то произойдет, ее обнародуют", - говорит Соболева.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

"Страна" подробно рассказывала об обстоятельствах убийства 3-летнего мальчика.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что снайперу Андрею Лавреге, застрелившему ребенка во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, пообещали тысячу долларов перед нападением и 20 тысяч в случае успеха "операции".