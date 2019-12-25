Украинцам обещают сниженные платежки за отопление уже за декабрь. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, "по нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%". По его словам, украинцы смогут сэкономить по 300-400 гривен.

Снижать тарифы власти собираются но новой схеме, которую накануне утвердил Кабмин. "Страна" уже подробно писала об этом проекте постановления. Его разработал Минрегион и выставил на общественное обсуждения, которое должно было продлиться до января следующего года.

Но, как видно, замечаний и предложений от общественности решили не ждать, и утвердили документ досрочно — как раз "под елочку".

В постановлении речь идет не о снижении тарифов, а об их пересчете. Он будет проходить в два этапа. Сначала пересчитают платежки за октябрь-декабрь, а со следующего года станут корректировать платежки ежемесячно (пересчет им будет учитываться в платежке за следующий месяц).

А пересчет за октябрь-декабрь украинцы увидят лишь в мае. Но он их не получат живыми деньгами, а смогут использовать в счет будущих платежей или за долги.

Напомним: в нынешних тарифах заложена цена газа в 8,5 гривен за куб, а в этом году она опускалась и до 6,5 за куб. С января вступает в силу так называемая гарантированная цена — 5,5 гривен за куб плюс налоги и транспортировка, то есть, к потребителю газ попадет по 7,2-7,8 гривен в зависимости от региона. Это на 0,7-1,3 гривны за куб ниже, чем посчитано в действующих тарифах на тепло и горячую воду. А так как в структуре тарифы газ занимает 80% и больше, то уже можно пересчитывать, — решили в Кабмине.

Но есть нюансы. Коммунальщикам предложили просто схему пересчета. Никакой отвественности за отказ корректировать тарифы в постановлении Кабмина не предусмотрено. Получается, что корректировки будут добровольными — поставщики услуг могут менять ценник, а могут и не менять.

Всю ответственность в правительстве переложили на местные власти.

"Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти. Только что на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты», — сказал Гончарук на брифинге по итогам Кабмина.

И отдельно подчеркнул — "теперь вся ответственность – на власти на местах".

А президент Владимир Зеленский сказал, что "хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится платежка".

То есть, власти, по-сути, сняли с себя ответственность за высокие тарифы, и "назначили" виноватым местных чиновников. Теперь, если отопление и горячая вода в каком-либо населенном пункте не подешевеют, то людям посоветуют разбираться с местными властями.

Аналитик института Growford Алексей Кущ рассказывал "Стране", что власти могут действительно "надавить" на платежки, но снижение тарифов будет максимум до 15%. Ведь коммунальщики заявляют, что у них подорожали другие составляющие тарифа — зарплаты, ремонты и пр. Но на самом деле, учитывая цены на газ в Европе это летом (когда "Нафтогаз" закачивал газ в хранищила), а также их ожидаемое снижение в случае подписания транзитного договора с Россией, в реальности тарифы должны уменьшиться до 50%, — считает Кущ.

Впрочем, придуманный Кабмином пересчет позволяет коммунальщикам снизить тарифы так, как они посчитают нужным — кто на пару процентов, что на 15%, а кто и вовсе ничего не будет снижать. Хотя, по словам главы Жилищного союза Украины Алексея Скубченко, в полномочиях Кабмина — разработка новых формул для тарифов, которые бы позволи сделать их экономически обоснованными, а также аудит уже действующих расценок на отопление и горячую воду.

"Если тариф завышен — это уголовное дело. Очень быстро можно было бы навести порядок", — считает он. По пока Кабмин на такие радикальные шаги не идет.