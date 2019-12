Играющий за брестское Динамо бывший футболист сборной Украины и Динамо киевского Артем Милевский создал свой YouTube-канал "Миля".

Свое первое видео футболист посвятил коллеге Александру Алиеву и походам по ночным клубам Киева.

"Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Здесь будет только правда", - сообщил Милевский.

