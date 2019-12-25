Супруга бизнесмена Вячеслава Соболева Инна, 3-летнего сына которой убили 1 декабря в Киеве, рассказала в интервью "Стране" о том, кого они с мужем подозревают в заказе преступления.

По словам Инны Соболевой, на второй день после случившегося она с мужем назвала фамилии людей, которых они подозревают в случившемся.

Один из этих людей - экс-сотрудник СБУ, служивший в "Азове" Михаил Иванюк.

"Я могу дать характеристику только одному человеку, с которым лично знакома и которого хорошо знаю. Это Михаил Иванюк - бывший сотрудник СБУ и на сегодня действующий сотрудник МВД (в "Азове" возглавлял внутреннюю безопасность, "Метеослужба", как ее еще называют, позывной "Булат", свою причастность к преступлению он отрицает - Ред.) Это человек без чести и без слова. Да, в "Азове" есть очень много порядочных людей, патриотов, которые воюют за нашу страну, но не Иванюк. Для него нет семьи. Для него нет детей. Только деньги имеют значение. С ним общался мой муж, и я часто ему говорила, что это не тот человек, с которым нужно общаться. Мне Иванюк никогда не нравился как человек", - сообщила Инна Соболева.

Она рассказала, что сама позвонила Иванюку после похорон сына и сказала ему, что хорошо знает его жену и детей.

"Я присутствовала на крестинах его сына. Сказала, что пусть Господь их бережет, а он чтобы задумался над своей жизнью. И что ему ничего не сойдет с рук. Я этого не позволю. Сказала я эти слова в более грубой форме, но не хочу говорить это на публику", - признается супруга Соболева.

По ее словам, Иванюк сильно испугался и нанял адвокатов. Эти адвокаты стали писать Соболевой письма с угрозами. "Иванюк начал бегать и собирать справки о том, что он контуженый, что у него что-то не то с головой. Он нанял человека, чтобы готовиться к прохождению детектора", - рассказала Инна Соболева.

Она также назвала двоих людей, которых они с мужем не подозревают. Это Александр Грановский и Евгений Бурун (о них можно прочитать подробнее здесь - Ред.).

Полностью интервью Инны Соболевой "Стране" можно прочитать здесь.

Как сообщала "Страна", организатором покушения на Соболева и убийства его сына назвали сына экс-кандидата в президенты Чечни Умара Абуева, 25-летнего Юсупа Абуева. По данным СМИ, Абуев-младший предлагал снайперу Андрею Лавреге 40 тысяч долларов за убийство Соболева. Подробнее об Абуеве можно прочитать здесь.