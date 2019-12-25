Украина вступает в череду зимних праздников. Отделения банков и почта меняют график работы на Новый год и Рождество. Собрали информацию о том, как будут работать популярные среди украинцев учреждения в ближайшие дни.

Как отдыхаем на зимние праздники

На зимние праздники в Украине дважды будут выходные по 4 дня подряд:

с 29 декабря по 1 января и с 4 по 7 января. При этом отрабатывать придется в субботы 21, 28 декабря и 11 января. Эти дни в госучреждениях будут рабочими.

График работы Новой почты

На Новой почте на зимние праздники ожидаются изменения в графике.

31 декабря (вторник) - большинство отделений работают по графику субботы.

1 января (среда) - выходной, и у отделений и у курьерской доставки.

2-5 января - работа по обычному графику.

6 января (понедельник) - отделения работают по графику субботы.

7 января (вторник) - выходной.

Детальнее ознакомиться с графиком работы конкретных отделений можно на сайте Новой почты.

График Укрпочты

Выходной у Укрпочты будет 1 и 7 января. При этом будет открыто ограниченное количество дежурных отделений, но их рабочий день будет сокращен.

1 января будут открыты следующие отделения по всей Украине

7 января работают такие отделения

Как на Новый год работает Приватбанк

Терминалы, банкоматы, Приват24 будут работать круглосуточно во все дни.

Отделения банка - 25 декабря работаю только отделения с графиком работы в праздничные дни;

28 декабря (суббота) - рабочий день, но все отделения закроются на час раньше.

29 декабря (воскресенье) - работают только отделения, которые открыты в воскресенье.

30 декабря (понедельник) - работают только отделения, которые открыты по субботам.

31 декабря (вторник) - работают только отделения, которые открыты в воскресенье, они закроются на час раньше.

1 января (вторник) - выходной.

2-3 января - стандартный режим.

4 января (суббота) - работают только отделения, которые открыты по субботам.

5 января (воскресенье) - работают только отделения, которые открыты в воскресенье, при этом они закроются на час раньше.

6 января (понедельник) - работают только отделения, которые открыты в воскресенье.

7 января (вторник) - выходной.

11 января (суббота) - рабочий день во всех отделениях, отработка за выходной 6 января.

По такому же графику работают и отделения других банков, то есть выходные 31 декабря, 1, 6, 7 января. 30 декабря - открыты отделения, которые работают по субботам.

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Как работает система электронных платежей (СЭП) НБУ в праздники