Полиция Запорожской области в городе Вольнянск задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании родной сестры своей жены. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Злоумышленника, который в городе Вольнянск надругался над ребенком, полицейские задержали. По факту инцидента возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, 24 декабря около 15:00 в Вольнянское отделение ГУ НП в Запорожской области поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетнейго ребенка.

Правоохранители установили, что около 07.00 преступник, угрожая физической расправой, изнасиловал свояченицу, девочку 2006 года рождения, которая находилась у него в гостях.

Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1986 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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