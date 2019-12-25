Жена бизнесмена Вячеслава Соболева Инна Соболева рассказала в интервью "Стране" о моменте убийства ее 3-летнего сына Саши 1 декабря у ресторана Mario.

По словам Инны Соболевой, в момент выстрела она увидела белый свет. Это была вспышка, которая оттолкнула ее от сына. В этот момент ее супруг Вячеслав наклонился за роутером.

"Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сидениями. Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в этот момент произошел хлопок. Если бы муж не наклонился, пуля попала бы в него. Пуля черкнула затылок мужа, доли секунд. Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа", - рассказала жена бизнесмена.

Она также рассказала, что происходило до трагедии - о последних часах жизни Саши.

"Мы ужинали в ресторане, сидели за столом, мой сын попросил пиццу. Я хотела ему помочь справиться с едой, но он сказал, что будет есть сам. Ему принесли раскраски. Я его спросила, что ему раскрасить? Там было много разных рисунков. Я сказала выбрать то, что он хочет. Он выбрал ракету. Он мне сказал: "Мама, я полечу на этой ракете!". И он полетел...", - вспоминает Инна.

Инна с сыном Сашей, которого застрелили 1 декабря

Подробнее читайте в интервью, которое Инна Соболева дала "Стране".

Как сообщала "Страна", убийство произошло 1 декабря в центре Киева - у ресторана Mario - расстреляли джип владельца ресторана, бизнесмена и депутата киевского облсовета от БПП Вячеслава Соболева, убив при этом его 3-летнего сына Сашу. Выяснилось, что в автомобиль стреляли из окна хостела напротив ресторана. Подозреваемых задержали спустя сутки.