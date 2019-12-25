Во время традиционной Рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск заявил, что Бог любит всех, даже худших из людей, передает ВВС.

"Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить", - сказал понтифик.

Уже появились предположения, что это могло быть завуалированным обращением Папы к священникам, которые оказались причастны к секс-скандалам и педофилии.

На традиционную ночную мессу в Ватикане собрались тысячи верующих. В само Рождество, в среду, 25 декабря Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("городу и миру").

Папа Франциск на Святой Мессе Навечерия Рождества в Ватикане, фото: Vatican Media

Напомним, на прошлой неделе понтифик отменил право "папской тайны" в отношении священников, которых обвиняли в сексуальном насилии над детьми. Раньше подобные дела рассматривались Католической церковью в режиме строжайшей секретности, чтобы, как объясняли священники, защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемого.

Однако впоследствии правило "папской тайны" стало распространяться на уголовные расследования и судебные процессы. Священники постоянно ссылались на него, чтобы не сотрудничать с полицией и судебными органами.

Отныне это правило не будет действовать для тех, кто сообщает о преступлении или заявляет, что стал жертвой.

Папа также внес коррективы в определение Ватиканом детской порнографии, повысив максимальный возраст с 14 до 18 лет.

Отметим, что за последние годы католическая церковь погрязла в секс-скандалах. Из приходов по всему миру от жертв или свидетелей насилия поступили тысячи заявлений с обвинениями в адрес священников в порочных действиях сексуального характера, которые, по словам заявителей, покрывает высшее духовенство.

Возглавив церковь, Франциск столкнулся с серьезным давлением: общественность ждала от него решений, способных положить конец кризису.

На ночной мессе в Ватикане также присутствовали дети, специально приглашенные из Венесуэлы, Ирака и Уганды.

Как пишет издание, в этом обстоятельстве два посыла: особое отношение папы Франциска к проблемам мигрантов и жертв войны, а также желание укрепить позиции католической церкви в самых отдаленных от Ватикана странах.

Ранее "Страна" о том, как нарастающий конфликт между Папой Римским и УГКЦ может привести к новому церковному расколу в Украине.

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