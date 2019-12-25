Глава Офиса президента Андрей Богдан повторил свой трюк, когда выглядывал из-за спины президента Владимира Зеленского, подсказывая тому что-то на ухо. На новой новогодней фотографии, которую опубликовал нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, использована уже знакомая украинцам поза.

Снимок Куницкий обнародовал на своей странице в Instagram. "Без комментариев. С наступающим Новым годом", - говорится в подписи к фото. На анимации Куницкий позирует вместе с Богданом. Нардеп стоит, сложив руки впереди, а из-за его спины выглядывает сам Богдан.

В комментариях пользователи оценили шуточное поздравление: "Огонь", "Санек Троль 80 LVL", "И тебе на ухо сел", "Ран Саня ран", "Богдан уже и тебе шепчет", "Смешно", "О, у кого-то амбиции стать президентом", - пишут фолловеры.

Фото из открытых источников

Богдан признался, что на ухо президенту Зеленскому подсказывал советы и идеи, которые возникают. "Эта самая популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому-то числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, это не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент", - сказал Андрей Богдан.

Как сообщала "Страна", Андрей Богдан встречается с Анастасией Сличной, вместе с ней и своим заместителем он недавно приходил на "Лигу смеха".

В этом году Андрею Богдану исполнилось 43 года. На день рождения главы Офиса президента его девушка сделала ему подарок из пяти частей. Основная - это видеоролик-сюрприз с детьми и друзьями, которые рассказывали об Андрее, его характере, работе и смешных историях, связанных с ним.