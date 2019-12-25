Лучшим нокаутом по итогам 2019 года признан удар, нанесенный чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером в поединке против Луиса Ортиса. Лучшим его признали сразу два авторитетных издания журнал The Ring, а также портал BoxingScene.

"Супертяж из Алабамы мог быть кандидатом на попадание в номинацию "Неожиданное поражение года", когда проиграл почти каждую секунду из шести раундов боя против Луиса Ортиса. Но всего один удар с правой руки не позволил "Кинг Конгу" продолжить бой. Многие нокауты этого года были запоминающимися, но ни один из них не был столь убедительным на столь высоком уровне", - отметили эксперты BoxingScene.

Видео: YouTube/MMS

Напомним, в реванше против Ортиса, который состоялся в ноябре, Уайлдер защитил пояс чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик вызвал на бой американца Деонтея Уайлдера.

Также мы писали, что появилось видео, как Уайлдер скосил Бризила в бою за пояс WBC.