Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Им стал 40-летний подполковник Андрей Тимченко. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, который он подписал во вторник, 24 декабря.

"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - говорится в указе главы государства №951/2019.

После увольнения предыдущего руководства УСБУ в июне 2019 года из-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.

Ранеее он работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

В июне Владимир Зеленский уволил начальника Ровенского управления СБУ Василия Бедрия, который занимал эту должность с октября 2015 года и был назначен Петром Порошенко. До этого Бедрий служил в Антитеррористическом центре СБУ и курировал освобождение украинских граждан, которые оказались в заложниках у боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, руководитель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, чем займется СБУ после реформирования ведомства.

Как сообщала "Страна", глава СБУ Баканов поддержал продажу SIM-карточек по паспортам.