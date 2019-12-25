Ученые из Левенского университета в Бельгии вместе со специалистами SciSports сумели определить, кто является самым лучшим игроком между капитаном каталонской Барселоны Лионелем Месси и нападающим туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Об этом пишет Sporza.

Вычисления проводились с помощью специально разработанного алгоритма и суперкомпьютера. Стоит отметить, что исследование брало во внимание период выступлений футболистов в чемпионате Испании с сезона-2013/14 по 2017/18 года. Ученные учитывали не только голы и пасы, но и удары, так как, по словам профессора университета, гол - это редкое событие, и кроме них в матчах в среднем происходит 1 600 действий.

Исходя из условий, компьютер определил, что лучшим во время выступлений обоих футболистов в Ла Лиге является Месси, так как его оценка за игру составила 1,21. У португальца это значение равно 0,61 балла.

Как рассказали ученые, у аргентинского футболиста очень много действий с мячом, которые обладают высокой ценностью, что делает его исключительным.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал самых богатых спортсменов десятилетия. На первом месте не Месси.

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