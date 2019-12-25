Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество по григорианскому календарю, и призвал забыть о распрях. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о ссорах. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир", - написал Зеленский.

Он также отметил, что "мир начинается с нас, с нашего принятие друг друга, уважения, с нашего умения любить".

"Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!", - поздравил президент.

Фото: Fаcebook

При этом две трети украинцев против переноса Рождества на 25 декабря.

Погода в Украине на католическое Рождество будет такой: днем дождь с мокрым снегом, а ночью до - 7.