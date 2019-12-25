Вертолет Ми-8, совершавший рейс из поселка Байкит на Юрубченское месторождение в РФ при взлете попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит. Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщается, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

По информации прокуратуры, на борту находились 23 человека, включая трех членов экипажа. Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в поселке Байкит Красноярского края увеличилось до шести человек.

"По последним данным, поступили шесть человек, четыре обследуются, два оперируются, все в средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Ранее сообщалось, что во Франции спасатели, летевшие на помощь пострадавшим от наводнения, разбились на вертолете.

Также мы писали, что в России разбился пассажирский вертолет, пилот погиб.