Как стало известно "Стране" временным исполняющим обязанности Государственного Бюро расследований (ГБР) вместо Романа Трубы в ближайшие дни будет назначена депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

Об этом сообщает Telegram-канала "Политика Страны" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что после вступления в силу закона о ГБР, все прежнее руководство лишилось своих полномочий и президент в течение 5 дней должен назначить и.о. директора Госбюро.

"Ирина Венедиктова присоединилась к Зе-команде еще до выборов президента. В политических кругах ее связывают с Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского", - сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Труба выступил против автоматического перевода в ГБР следователей прокуратуры по делу Майдана.