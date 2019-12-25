Американские власти разрешили Санта-Клаусу и его оленям прибыть на территорию США в Рождество.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) и службы Инспекции здоровья животных и растений (APHIS), разрешение позволит оленям Санты въезжать и выезжать из США в период с 19.00 24 декабря 2019 года до 07.00 25 декабря 2019 года через любой пограничный порт США.

"При растущем населении планеты у мистера Клауса будет самое напряженное Рождество на свете. В USDA мы хотим убедиться, что не мешаем важной работе мистера Клауса по распространению Рождественских подарков для всех", - заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

"Легкость въезда в США для мистера Клауса и его девяти оленей обеспечит то, что дети по всей стране, включая моих собственных четырнадцать внуков, проснутся в Рождественское утро с радостью и наполнятся духом праздника", - добавил он.

Подчеркивается, что все олени прошли ветеринарный контроль. У одного из оленей по имени Рудольф тест на "синдром красного носа" дал положительный результат, однако выяснилось, что для него это нормально.

В заявлении также приводятся слова Санта-Клауса, который пообещал, что продезинфицирует свои сапоги и постарается не допустить, чтобы его олени принесли "ящур вместе со всеми подарками".

"Они (олени и Санта-Клаус) приедут, таща за собой деревянные сани со звенящими колокольчиками, наполненные ярко завернутыми подарками", - говорится в сообщении.

Как сообщало Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения, Санта Клаус в канун Рождества продолжает развозить подарки.

Первой страной, где побывал Санта Клаус, стала Россия. Санта успел посетить города Японии, Китая, побывал в Монголии, Вьетнаме, Южной Корее и на Филиппинах. Ранее он раздал подарки в Новой Зеландии.

На сайте НОРАД в режиме реального времени показывается путь волшебника. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которой олень Рудольф.

Ранее сообщалось, что военные летчики США показали видео сверхзвуковых саней для Санта-Клауса.

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