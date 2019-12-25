В американском городе Колорадо-Спрингс преступник совершил ограбление банка, после чего вышел на улицу и начал раскидывать украденные деньги, желая прохожим счастливого Рождества. Об этом сообщила полиция города, передает Reuters.

Фото: reuters.com

"65-летний Дэвид Уэйн Оливер был арестован после того, как ограбил банк в центре города Колорадо-Спрингс, а затем разбросал все деньги по воздуху, выкрикивая прохожим: "Счастливого Рождества!", - сообщили полицейские.

Отмечается, что грабитель "угрожал использовать оружие" и покинул Academy Bank с неизвестным количеством денег. Свидетель Дион Паскаль рассказал, что Оливер вышел из банка и разбросал доллары "повсюду". Очевидцы забрали часть денег и вернули их в банк.

Мужчину с белой бородой удалось задержать вскоре после налета, в кафе Starbucks, где он сидел, похоже, ожидая, пока его арестует полиция.

В данный момент Оливер содержится в тюрьме округа Эль-Пасо. Он собирается в первый раз предстать перед судом в четверг. Из документов не было ясно, есть ли у него адвокат, но известно, что ему назначили залог в 10 тысяч долларов.

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