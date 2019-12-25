На новогодней ярмарке в Симферополе, которая проходит под зданием музыкального театра на проспекте Кирова, начали продавать искусственные ели из украинского Прикарпатья, передают Крым.Реалии.

"Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", - рассказал продавец.

Фото: ru.krymr.com

Также он уверяет, что товар сертифицирован и у него есть соответствующие документы. Как сообщил предприниматель, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.

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