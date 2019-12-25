Пассажирский поезд, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Поезд проехал по мосту примерно за 20 минут. Состав специально замедлил ход, чтобы пассажиры могли рассмотреть арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его.

В 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь.

Напомним, торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста состоялось 23 декабря. В нем принимал участие президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Крымский мост готов пропустить первые поезда из Питера и Москвы.

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