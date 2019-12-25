Президент США Дональд Трамп на Рождество вспомнил свои съемки в культовом фильме "Один дома-2" и заявил, что до сих пор с теплотой вспоминает те дни, хотя ему и досталась в ленте эпизодическая роль. Об этом сообщает Deadline.

Глава Белго дома заявил, что для него было честью сняться в "Один дома-2", который он считает "одним из самых великих Рождественских хитов".

"Многие люди вспоминают мое участие в фильме, особенно ближе к Рождеству. Особенно маленькие дети часто говорят, что видели меня в фильме. Это хороший фильм… Я был моложе тогда. Это было честью для меня", - заявил Трамп.

Фильм "Один дома-2" вышел на большие экраны в 1992 году. Президент Дональд Трамп играет в нем эпизодическую роль, беседуя с юным Маколеем Калкиным.

Стоит отметить, что в сети уже появились "фотожабы" на этот эпизод, в одной из них, к примеру, обыграли актуальные события из жизни артиста и президента США. Калкину, к примеру, припомнили его проблемы с алкоголем и наркотиками, а Трампу - его противостояние с Конгрессом по поводу импичмента, которое началось после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эпизод из фильма "Один дома-2" и реакция сети, фото из открытых источников

