Фронтовые бомбардировщики Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря 23 декабря сымитировали ракетный удар по надводной цели. Об этом сообщает в Facebook командование воздушных сил ВСУ.

Целью, по данным украинской разведки, стал ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одесса. Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования.

Скриншот: Facebook/ kpszsu

Эсминец должен был войти в порт раньше, однако этому помешал сильный ветер. 24 декабря 150-метровому кораблю пришлось швартоваться в условиях густого тумана.

Видео: YouTube/ СПЕЦКОР | Новини 2+2

14 декабря "Страна" рассказывала о том, что Россия устроила в небе над аннексированым Крымом воздушные бои.

Мы также писали, что эсминец Ross стал 30-м с начала года кораблем НАТО, зашедшим в Черное море.