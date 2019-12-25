Электронные сервисы Государственной налоговой службы Украины с 19 декабря временно функционируют не в полном объеме из-за следственных действий в ГНС и Государственной фискальной службе. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГНС.

"Из-за следственных действий в ГФС и ГНС с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме. Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут вовремя подать все налоговые накладные", - успокоили в службе подписчиков.

Скриншот: Facebook / TaxUkraine

Ранее "Страна" писала, что в ноябре 2019 года общая сумма налоговой задолженности физических лиц-предпринимателей сократилась на 2 миллиарда гривен, а из реестра ФЛП-должников исчезли 50 тысяч упрощенцев.

Также мы сообщали, что в следующем году планируется уменьшить налоги на маленькие зарплаты.