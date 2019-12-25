В лобовом ДТП в Киеве, которое случилось поздно вечером накануне Католического Рождества, погиб парень 1991 года рождения.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный", публикуя фото и видео с места жуткого происшествия.

"Один человек погиб и двое пострадали: тяжелое лобовое ДТП с пострадавшими в Киеве на Чапаевке: столкнулись Хюндай и Опель. В Туксоне молодой мужчина лет 30 без признаков жизни. Пробка с обоих сторон около 1 км", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее "Страна" сообщала, что на видео попал момент ДТП под Киевом, в котором пожилую женщину сбил внедорожник.

Также мы писали, что в Харькове произошло ДТП с участием полицейских и четырех авто.