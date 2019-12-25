Спасатели в Ивано-Франковской области нашли туриста из США, который заблудился в районе горы Говерла.

Об этом сообщает ГСЧС.

"24 декабря в 12.30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от гражданина США о том, что он утром отправился со спортивной базы "Заросляк" на Говерлу "зеленым маршрутом" и потерял ориентировку. На поиски туриста в 12.58 выехали спасатели из Ворохты – шесть человек на одной единице техники. Спасатели поддерживали с туристом мобильную связь", – говорится в сообщении.

В 15.15 спасатели нашли туриста. Он находится в удовлетворительном состоянии, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, как в Карпатах туристка сломала ногу, катаясь у Драгобрата.

Также мы писали, как в Испании врачи оживили замерзшую туристку, сердце которой не билось 6 часов.