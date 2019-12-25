Необычный рекорд установил байкер-экстремал из Киева, рассказывается в сюжете ТСН.

"На своем двухколесном с ветерком он проехал по днепровских волнах. Такого в Украине раньше никто даже не пытался сделать", - говорится в сюжете.

По словам гонщика, установить подобный рекорд сложно, так как необходимо с большой скоростью заходить на воду, а также иметь навыки.

"Переднее колесо не должно касаться воды, тогда мотоцикл поплывет", - рассказывает автор рекорда.

Для езды по воде байкеру понадобились лыжи, он их прикрутил к мотоциклу снизу.

Трюк парню удался. Со второй попытки он промчался целых пять километров по воде.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве дедушка переходил шестиполосную дорогу и погиб под колесами мотоцикла.

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