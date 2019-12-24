В Харькове мужчина напал с ножом на прохожую, заявив, что теперь она его заложница. Женщина в этот момент возвращалась из детского сада, куда отводила своего ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во время инцидента пострадал правоохранитель, его тяжело ранил злоумышленник.

"Он требовал вызвать на место полицию, чтобы обменять заложницу на своего знакомого, который якобы находится под стражей. Спустя некоторое время он согласился и отпустил ее. Полицейский, оказавшись рядом со злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого он тянул время, чтобы успокоить мужчину и вызвать у него доверие", – уточнили правоохранители.

Между ними завязался разговор и полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся, он бросился на преступника, но был ранен ножом. Правоохранитель госпитализирован в тяжелом состоянии, его оперируют.

Нападавший был задержан, его действия квалифицировали как захват заложников и посягательство на жизнь правоохранителя. Максимальное наказание за такие преступления – пожизненное заключение.

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