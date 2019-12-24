Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины из группы "За будущее" Ярослава Дубневича. Об этом сообщает в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В посте в соцсети говорится, что 24 декабря ВАКС продлил процессуальные обязанности, возложенные на нардепа, по ходатайству руководителя САП Назара Холодницкого.

Дубневича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), обязали являться по требованию детектива, прокурора и суда. Также он должен сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Действия процессуальных обязанностей продлено до 22 февраля 2020 года.

Скриншот: Facebook/ sap.gov.ua

В Вакс напомнили, что нардеп лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации этой схемы составили более 93 млн гривен.

Как писала "Страна", неприкосновенность с Дубневича парламент снял в октябре. Его заключили под стражу, но в начале ноября он вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог 100 миллионов гривен.