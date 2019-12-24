В 2020 году учителям средних школ, чей педагогический стаж не превышает 10 лет, выплатят пособие в размере 21020 гривен.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабинета министров № 1028 от 15 ноября 2019 года, которое вступит в силу 1 января 2020 года.

Как сказано в постановлении, выплаты направлены на "улучшение социальной защиты учителей учреждений общего среднего образования", имеющих небольшой стаж.

Помощь будут выплачивать за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников заведений общего среднего образования.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за недовыполнения доходной части бюджета (то есть банального отсутствия денег) в Украине заблокировали многие бюджетные выплаты.

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