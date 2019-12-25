Скандал в суде: когда полиция начнет защищать журналистов?

Скандал дня произошел вчера на суде по мере пресечения для одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлии Кузьменко. Теперь, правда, сторонники подозреваемой не стали захватывать помещение суда – они "всего лишь" избили одного журналиста и угрожали другим. При полном бездействии Нацполиции.

И именно пассивность полицейских вызвала скандал. После того, как в прошлый раз здание суда было взято штурмом, возникли основания надеяться, что Нацполиция вспомнила об основной своей функции и отныне будет обеспечивать законность и порядок. Но, как оказалось, законы все еще не работают, когда дело касается независимых медиа.

Что еще хуже: руководство Нацполиции и МВД в целом никак не отреагировало не только на сам инцидент, но и на последовавшие за ним заявления Национального союза журналистов. Ни Арсен Аваков, ни Антон Геращенко не нашли времени хотя бы высказать озабоченность – не говоря уже о том, чтобы провести служебное расследование и наказать виновных в бездействии полиции, обеспечивавшей безопасность на суде по Кузьменко.

И в такой ситуации нужно коллективное давление СМИ на Нацполицию. Только когда полицейские начнут понимать, что закрывать глаза на нападения на журналистов обойдется им серьезным наказанием, только тогда они начнут выполнять свои обязанности. По-другому не получается.

Подпишут ли завтра газовый контракт?

Завтра должен состояться финальный раунд переговоров "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту о транзите и другим газовым вопросам. В НАКе заявляют, что по оптимальному сценарию 26 декабря стороны уже должны согласовать единый текст, который можно будет подписывать на следующий день. Так что, если оптимальный сценарий будет выдержан, 1 января пройдет без каких-либо потрясений. К удовольствию всех сторон.

Правда, украинскому правительству приходится все последние дни вертеться, как уж на сковородке, объясняя ищущей "зраду" ультрапатриотической общественности все свои шаги.

Так, вчера министр энергетики Алексей Оржель разъяснял самый "предательский" пункт соглашений с "Газпромом" – насчет отказа от всех имеющихся исков к РАО на общую сумму 12 млрд долларов. По словам министра, выигрыш от контракта – 3 млрд "судебного" долга "Газпрома" и 15 млрд за транзит в течение пяти лет – с запасом перекроет "потерянные" (и, кстати, еще не выигранные в суде) 12 миллиардов.

Поспорить с министром тут сложно. И это он еще не объяснил, что на деньги "Газпрома" будет поддерживаться давление в газотранспортной системе, что позволит не повышать цену газа и отопления для населения.

Впрочем, вряд ли это станет аргументом для порохоботов, которые готовы на любые жертвы со стороны населения, лишь бы при этом страдала и Россия. Но для остальных граждан страны все-таки имеет значение, какие суммы прописаны в платежках. А потому газовый контракт, скорее всего, сыграет в пользу рейтинга власти.

Подешевеет ли в январе отопление?

А тем временем правительство решило разыграть еще одну рейтинговую тему. Премьер Алексей Гончарук, видимо, дождавшись итогов газовых переговоров, объявил о том, что снизит стоимость отопления в платежках украинцев на 300-400 гривен.

То есть он прямо об отоплении не сказал, но это ясно из контекста – поскольку, во-первых, обосновал это решение премьер снижением цены газа на 30%, а во-вторых, в платежках городских квартир больше нет статей расходов, которые реально сократить на 300-400 гривен.

Таким сокращением Гончарук хочет выполнить поручение президента, который требовал от правительства до Нового года уменьшить счета в платежках. Решение по газу было принято раньше, а теперь настала очередь отопления.

Правда, известно, что с отоплением вопрос решить сложнее – ведь тарифы каждое предприятие теплокоммунэнерго выставляет свои. Но, по словам премьера, вопрос решен в каждом регионе отдельно. И теперь осталось только дождаться январских платежек, чтобы понять, действительно ли все региональные теплокоммунэнергетики послушаются правительства или кто-то проигнорирует его.

Ход с уменьшением платежек можно назвать удачным пиаром для власти, если не считать одного факта: многие СМИ и некоторые эксперты еще в октябре писали о том, что предприятия теплокоммунэнерго собираются повышать тарифы на тепло, несмотря на снижение цены газа; однако правительство "не заметило" всех этих публикаций и отреагировало только тогда, когда Зеленский спустил директиву сверху.

И потому остается открытым вопрос: а интересно ли вообще Кабмину, что там у людей в платежках? Или их интересуют только собственные платежные ведомости?

ГБР: Труба уходит

Вчера президент Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований, и это значит автоматическое увольнение всего его руководства. Перед нами уникальный случай, когда целый закон написан и принят фактически ради того, чтобы уволить одного человека – директора ГБР Романа Трубу.

"Вина" Трубы перед нынешней властью известна: его ведомство все последние месяцы было единственным, открывавшим уголовные производства по заявлениям о преступлениях бывшего президента Петра Порошенко.

Хотя, в общем-то, посадки коррумпированной власти 2014-19 годов были одним из главных обещаний кандидата в президенты Зеленского и одним из главных ожиданий его электората, на практике все оказалось иначе: в новой власти нашлось немало защитников Порошенко, которых, как ни странно, поддерживает и нынешний гарант.

Если копнуть глубже, то увольнение руководства ГБР – это еще один эпизод противостояния между группой бывших грантоедов и группой Игоря Коломойского. Причем очередной эпизод тоже завершается в пользу "соросят" – как до этого завершились истории с заменой представителя Кабмина в парламенте и представителя президента в Кабмине.

Группа Коломойского сейчас пытается усилить свои позиции, сделав ставку на президента США Дональда Трампа и его окружение. Союз вполне логичный, если учесть, что противники у них общие. Однако для того, чтобы союз стал действенным, нужна реальная заинтересованность хозяина Белого дома в том, чтобы ослабить влияние демократов и Джорджа Сороса на украинскую власть. А не только в том, чтобы получить компромат на Джо Байдена.

ПЦУ хочет Рождество 25 декабря, но боится верующих

Вчера, накануне католического Рождества, развернулась целая дискуссия по поводу того, когда все-таки православная Украина должна отмечать этот праздник – 25 декабря или 7 января. Дискуссия началась с заявления митрополита Православной церкви Украины Епифания, который высказал мнение, что перенос празднования Рождества на декабрь сейчас неуместен.

То есть лично Епифаний не видит в этом ничего плохого, но считает, что перенос праздника сыграет на руку Украинской православной церкви, – в том плане, что основная масса прихожан ПЦУ не поймет такого шага и уйдет к УПЦ, жестко придерживающейся православных канонов.

Вопрос о дате Рождества действительно неоднозначен, поскольку большинство страны празднует Новый год по светскому календарю, а Рождество – по религиозному. И в результате Новый год получается раньше Рождества. Однако Рождество – праздник религиозный, и потому есть только право самих верующих (а не государства) определять, когда им праздновать.

Согласно последним опросам, только 25% украинцев выступают за перенос празднования с 7 января на 25 декабря. При этом речь идет об опросе всех граждан страны, включая католиков (которые и так празднуют 25 декабря) и неверующих. Если бы опрос проводился только среди православных, то цифры наверняка были бы еще большими в пользу 7 января.

Так что Епифаний, безусловно, прав. И сколько бы он ни разделял позицию Парубия-Турчинова, ему придется считаться с настоящей национальной памятью украинцев, а не той, которую насаждал Вятрович.