Официальная газета Верховной Рады "Голос Украины" 24 декабря опубликовала закон № 319-IX, касающийся совместительства работников патронатной службы парламента. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть 25 декабря.

С этого дня работники патронатной службы Рады могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью или предпринимательской деятельностью.

Согласно документу, помощники-консультанты народных депутатов Украины, работники секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Раде исключаются из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства. Также их больше не касается требование о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Кроме того, закон вносит изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь помощники-консультанты нардепов и работники секретариатов исключены из числа субъектов правонарушений по этой статье.

Как писала "Страна", парламент принял этот закон 3 декабря. Также мы сообщали о вступлении в силу закона о продлении нулевой ставки НДС для предприятий, открытых инвалидами.