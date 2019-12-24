Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект 2047-д).

Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Это именно тот закон (площадки Яценко), из-за которого в октябре вспыхнул скандал внутри фракции "Слуга народа", когда депутаты обвинили друг друга в коррупции и даже потребовали пройти полиграф.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря приняла в целом законопроект, который с 1 января 2020 года вводит упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку. В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

При этом народные депутаты предусмотрели бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада еще в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами.