ВАКС оставил Юрия Грымчака под стражей до Дня всех влюбленных
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 14 февраля 2020 года арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба суда.
Как сказано в записи на странице учреждения, 24 декабря следственная судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении Грымчаку срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Этот срок увеличен на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тысяч 761 грн.
Скриншот: Facebook/ HACCUkraine
Ранее "Страна" подробно рассказывала о Грымчаке, который летом попался на огромной взятке. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.
А 20 декабря ВАКС в три раза уменьшил эту сумму, что многие расценили как подготовку к выходу экс-чиновника на волю.