Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 14 февраля 2020 года арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба суда.

Как сказано в записи на странице учреждения, 24 декабря следственная судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении Грымчаку срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Этот срок увеличен на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тысяч 761 грн.

Скриншот: Facebook/ HACCUkraine

Ранее "Страна" подробно рассказывала о Грымчаке, который летом попался на огромной взятке. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

А 20 декабря ВАКС в три раза уменьшил эту сумму, что многие расценили как подготовку к выходу экс-чиновника на волю.