Народные депутаты продлили действие налоговой льготы для предприятий и организаций, учрежденных общественными объединениями лиц с инвалидностью, пишет Лига.

Соответствующий Закон № 344-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, учрежденных общественными объединениями лиц с инвалидностью" был опубликован в газете "Голос Украины" 24 декабря. Закон вступит в силу 25 декабря.

Законом продлен на 5 лет (до 1 января 2025 года) срок действия льготной (нулевой) ставки по НДС по операциям по поставке товаров и услуг, которые изготавливаются и поставляются организациями или предприятиями лиц с инвалидностью.

Соответствующее законодательство согласовано с положениями Конвенции о правах лиц с инвалидностью в части употребления термина "лицо с инвалидностью" вместо "инвалид", а также приведено в соответствие с положениями Закона "Об общественных объединениях" в части употребления терминологической конструкции "общественное объединение" вместо "общественная организация".

Напомним, что Кабмин снова разрешил Гоструда проводить проверки предпринимателей.

Также мы писали о том, что расширены виды компенсации работодателям, трудоустроившим лиц с инвалидностью.