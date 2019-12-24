В Одессе полураздетая девушка в эротическом костюме Санта-Клауса станцевала на Думской площади перед окнами мэрии тверк - танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Девушка попала в прицел камеры уличного видеонаблюдения.

Видео: YouTube/ Центр 077

На записи видно, что танцующая позирует своей подружке. Модель и фотограф перемещаются по площади и периодически делают снимки на фоне городских новогодних декораций.

В комментриях к видео одесситы пишут, что трясение филейными частями выглядит "потешно". А сотрудники коммунального предприятия, которому принадлежат видеокамеры, пожелали девушке во время творческих поисков не забывать о мнении окружающих и принятых обществом нормах приличия.

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