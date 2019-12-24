Каминет министров Украины во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией. Об этом сообщает нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, заседание состоялось в закрытом формате и длилось около часа.

"В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый - ДСК (для службового користування)", - говорится в сообщении.

Фото: t.me

Напомним, что Оржель верит, что Украина будет ещё 5 лет получать по $3 миллиарда за транзит российского газа.

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