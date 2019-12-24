Суд в США приговорил к 16 годам тюремного заключения 30-летнего Адольфо Мартинеса, который похитил из церкви флаг ЛГБТ и сжег его возле стрип-клуба летом этого года. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент с флагом произошел в городе Эймс, что в штате Айова. Около полуночи Мартинес начал угрожать посетителям клуба Dangerous Curves. Охрана выставила его за дверь, после чего он отправился в местную Объединенную церковь Христа и унес оттуда флаг. С ним мужчина вернулся к клубу и поджег флаг на улице, используя воспламеняющуюся жидкость. При этом он угрожал поджечь и местный бар.

Осужденный Мартинес. Фото: bbc.com

Сразу после ареста Мартинес признал вину и рассказал о мотивах своих действий.

"Для меня было честью сделать это. Это благословение от Господа. Я просто сжег их гордость", - сказал он в интервью телеканалу KCCI-TV, которое использовалось в суде как свидетельство против него.

Прокурор округа Стори Джессика Рейнолдс заявила, что Мартинес стал первым человеком в истории округа, которого признали виновным в преступлении по мотивам ненависти.

Также мужчине инкриминировали неосторожное обращение с огнем и рецидивизм. С учетом двух последних статей ему предстоит провести в тюрьме 16 лет.

В октябре "Страна" приводила результаты исследования, согласно которым в Украине самый низкий в Европе уровень толерантности к гомосексуализму.

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